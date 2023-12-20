مجلس تنمية المرأة بمنظمة التعاون الاسلامي ينعي الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الراحل

تقدم المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي بخالص التعازي والمواساه الى دولة الكويت قيادةً وشعباً وحكومة في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب المجلس الوزاري اليوم الأربعاء عن بالغ تعازيه بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وجموع الشعب الكويتي الصبر والسلوان .

الإجتماع الإفتراضي

جاء ذلك خلال الإجتماع الإفتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والذي دعت له جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وبحضور السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير محمد منير نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.