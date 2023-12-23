السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي.. شهد الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي أمام الجنيه المصري، استقرارًا، مسجلًا فى بنكي الأهلي المصري وبنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات بشكل عام، لا سيما سعر الريال السعودي، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والتي يهتم بها المواطن ومتابعي الوفد بالنسبة لأسعار العملات، وجاء سعر الريال اليوم على النحو الآتي:

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سعر الريال السعودي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع. 

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