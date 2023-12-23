وكيل تعليم الغربية يشهد حفل تكريم الفائزين في مسابقات الاقتصاد المنزلي

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، احتفالية تكريم الطلاب والمعلمين الحاصلين على المراكز الجمهوري في مسابقات الاقتصاد المنزلي، ومعلمي التربية الفنية المشاركين في مبادرة "بإيدينا نجملها" بشرق طنطا، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، الأستاذة أمل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلي، والأستاذ السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية.

وخلال كلمته - أشاد وكيل الوزارة بالجهود التي تبذلها الشئون التنفيذية في جميع المسابقات الوزارية، والتي تشارك فيها المديرية على المستوى الجمهوري، والجهود التي تقوم بها التوجيهات العامة والسادة المعلمين والموجهين لمادتي الاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، حيث حصلت المديرية هذا العام على 15 مركز جمهوري في الاقتصاد المنزلي، ضمن 257 مركز جمهوري في مختلف المسابقات الوزارية على المستوى الجمهوري.

و قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير، وشهادات التقدير لجميع الطلاب والمعلمين والموجهين الحاصلين على المراكز المتقدمة على المستوى الجمهوري، والحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات المديرية للاقتصاد المنزلي.

كما قدم الشكر والتقدير وشهادات التقدير لمعلمي وموجهي التربية الفنية المشاركين في تجميل وتزيين مدرسة الجلاء الصناعية بنات، بإدارة شرق طنطا التعليمية، من الداخل والخارج والرسم على الجدران، ضمن مبادرة "بإيدينا نجملها" والتي أطلقها محافظ الغربية، وتم العمل بها على مدار 3 سنوات متواصلة.