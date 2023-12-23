كهنة المرقسية يشهدون خامس فعاليات "تسبحة كيهك" الليلة

يشهد الآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، اليوم السبت، خامس فعاليات "تسبحة كيهك" بمناسبة نهضة الصوم المجيد، التي تقام بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.



الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية في الإسكندرية



تتضمن الفعاليات والمراسم الطقوس الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.



فعاليات وأنشطة الأرثوذكس الفترة المقبلة



استهل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية فترة صوم الميلاد المجيد منذ أيام، على أن يستمر لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل، وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.



أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.