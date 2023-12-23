بشرى تكشف تفاصيل فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

كشفت الفنانة بشرى، عن موعد طرح فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في السينمات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وشاركت بشرى، جمهورها البوستر الرسمي والبوسترات المنفردة للفيلم، وعلقت عليها، قائلة : "فيلم ليه تعيشها لوحدك؟! قريبا فى السينمات فى مصر والوطن العربى اخراج حسام الجوهرى".

تفاصيل فيلم ليه تعيشها لوحدك

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

والفيلم تأليف الدكتور أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

آخر أعمال الفنانة بشرى

يشار إلى أن آخرأعمالها فيلم "أولاد حريم كريم"، وتدور احداثه حول تنشأ علاقة حب بين (كريم حسين) و(آيلا)، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة (مها)، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).

يذكر أن فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وعدد من الوجوه الجديدة، من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.