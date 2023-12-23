تفاصيل حفل إيهاب توفيق ليلة رأس السنة

يستعد المطرب إيهاب توفيق، لاحياء حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر في القاهرة، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور ضخم لجمهوره ومحبوه.

ويقدم "توفيق"، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب إيهاب توفيق

ويشار إلى أن انتهى المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ولا حاجة" فى تعاون جديد مع الفنان عصام كاريكا، كلمات محمد هلال والتوزيع لـ باسم منير.

فيما طرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية

ليكي عندي الحب اللي محدش قبلك يوم اتحبه

ليكي بيكي بستقوى على الدنيا أهلك عرفوا يربوا

جيتي عندإللي يقدر قيمتك اللي فتح لك قلبه

تاتا تاتا ف القلب إتسحبتي دا إنتي بتجري ف دمي

ببساطه أنا راهنتك وكسبتك

جامده ومش بتسمي

إسألي ناس قبلك عن هيبتي الشوق أخر همي

ولا يملى عنيا غيرك بس

ومقاسمك عمري أنا بالنص

دا كلام من القلب دا مش رص

ورد على خدودك يترص

ليكي عندي الصبح وأنا باصبح حضن كبير هاتوصى

وأداريكي ف القلب وف عنيا

لسه هفاجئك لسه

من أول كلمه أنا ترجمتك لآ من أول بصه

أنا كده عديت متهيألي إن انا كده خدت اللقطه

عيني عيني ده كتير والله عليا

دا أنتي هديه ولقطه

لو اقول لك قمر أبقى ظلمتك جبتي لغيرك نقطه