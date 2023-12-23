ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى الخميس المقبل.. والأرصاد تحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس موضحة أن الأجواء الباردة لازالت تسيطر على البلاد، حيث يُزيد نشاط الرياح من الاحساس ببرودة الطقس وتنشط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للاتربة للرمال والاتربة على مناطق من مدن القناة على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الابيض المتوسط وليصل ارتفاع الموج إلى 2 إلى 3.5 متر، ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل الحرارة على جنوب سيناء بارد ليلا على أغلب الانحاء حتى الخميس المقبل.

أمطار خفيفة

وتابعت، هناك سقوط للامطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وشبورة مائية على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 20 الصغرى 14

بنهــــا العظمى 20 الصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 20 الصغرى 13

المنصورة العظمى 20 الصغرى 13

الزقازيق العظمى 20 الصغرى 13

شبين الكوم العظمى 20 الصغرى 13

طنطا العظمى 20 الصغرى 12

بورسعيد العظمى 22 الصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 21 الصغرى 13

السويس العظمى 22 الصغرى 13

العريش العظمى 20 الصغرى 12