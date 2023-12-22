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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة فيوتشر تصل الإمارات استعدادا للسوبر المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر، إلى ابو ظبي، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نادي بيراميدز يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

كما حرص مجلس أبو ظبي الرياضي على إستقبال بعثة الفريق في المطار، وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدخول.

ومن المقرر أن يتدرب مودرن فيوتشر غداً السبت التدريب الأول له بالإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

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