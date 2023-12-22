حملات مكبرة لضبط محتكري السلع وملاحقة جشع التجار

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والجهات المعنية، شن حملات تموينية مكثفة ،لضبط محتكري السلع وملاحقة جشع التجار ومراقبة الأسواق، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين المتلاعبين بالسلع الغذائية والأساسية وغيرها .

أسفرت جهود الحملات خلال الأيام القليلة الماضية، عن ضبط العديد من القضايا التموينية في أكثر من واقعة مختلفة ، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية ،حيث تم ضبط صاحب مخبز بمنطقة حدائق القبة ، لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم،وإعادة نخله إلى دقيق فاخر بدون وجه حق بقصد استخدامه في إعداد الخبز السياحي بالمخبز ملكه،غاشا بذلك جمهور المستهلكين، تحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المخبز على (طن دقيق بلدي مدعم منخول،و50 نخالة خاصة بالمخابز البلدية)، وتم التحفظ على كافة المواد ه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مصنع للمواد الغذائية غير مرخص بدائرة قسم شرطة القطامية وعثر بداخل المصنع على 240 طن سكر بدون فواتير، وبمواجهة المتهم أقر بأن كمية السكر المضبوطة خاصة بإحدى الشركات،وأنها قامت بالاتفاق معه على التعبئة بقصد طرحها بالفروع خاصتها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية ، خلال الأيام القليلة ، في ضبط تاجرين في واقعتين مختلفتين، لقيامهما بتخزين أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة .

في منطقة السيدة زينب، تممنت أجهزة الامن من ضبط مالك مصنع بحوزته 6 طن سكر جميعها مجهول المصدر بدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.

وعُثر بداخل المصنع على (6 طن سكر)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في المرج تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط تاجر متهم بإدارة مصنع لتعبئة السكر دون ترخيص ،عثر بداخله على أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء بأسعار غالية، غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.



تفاصيل الواقعة كانت خلال حملات تمونية مكثفة لمواجهة جشع التجار ،ضبط الأسواق ملاحقة محتركي السلع ، حيث تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.