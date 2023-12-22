الاتحاد الأوروبي: 100% من سكان غزة يعانون من الجوع

أكد الاتحاد الأوروبي، إن مؤشر الأمن الغذائي في غزة، يؤكد أن 100% من سكان القطاع يعانون من الجوع، وهي نتائج غير مسبوقة ولم تسجل بأي مكان بالعالم، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية مميتة وعلى العالم الانتباه لمنعها.

مجلس الأمن يتحرك لمحاولة زيادة المساعدات لغزة وامريكا تمتنع عن التصويت





وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتاليه.

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد الشهداء في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب الإسرائيلية على القطاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.

وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع منذ بداية الحرب إلى 20057 شهيدا و53320 مصابا.