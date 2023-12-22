ضبط 5 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الامنية بالدقهلية ، من ضبط 5 أشخاص حال حفرهم وتنقيبهم عن الآثار بمنطقة تل المقدام مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وبحوزتهم أدوات الحفر،وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من امدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أحمد.ك.م"،38 عاما، مشرف أمن بهيئة الآثار منطقة الدقهلية ومقيم قرية هلا دائرة المركز بتمكنه بمعاونة بعض الأهالي من ضبط 5 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار بمنطقة تل المقدام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت مر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ضبط كل من: "تامر.م.ش.ع"، 43 عاما، عامل و"تامر.ع.إ.هـ"، 38 عاما، عامل، و"أحمد.س.ر.ع"، 33عاما، سائق توكتوك، و"طارق.ص.ك.ح"،37 عاما، نجار وجميعهم يقيمون بقرية ميت القرشي دائرة المركز.

وتبين تمكن مشرف الأمن بمعاونة الأهالي من ضبطهم حال شروعهم بالبدء في الحفر بمنطقة آثار تل كفر المقدام وبحوزتهم بعض أدوات الحفر وتوك توك بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بتنقيبهم عن الآثار في تلك المنطقة وحيازتهم للأدوات بقصد التنقيب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وفاة ربة منزل في ظروف غامضة بالدقهلية

كما لقيت ربة منزل مصرعها ،وذلك بعد وصولها إلى مستشفى التأمين الصحي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة والاشتباه في وفاتها جنائيا، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وبسؤال زوجها أكد شعورها بحالة إعياء فجأة ووفاتها.

كانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى التأمين الصحي بسندوب بوصول زهرة.رص.ع، 26 عاما، ربة منزل ومقيمة بمنطقة عزبة الحلواني دائرة القسم جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال زوجها ح.ا.م، 34 عاما، وشقيقها أ.ر.ص.ع، 30عاما، سائق ويقيمان بذات العنوان قررا أنه حال تواجد المتوفاة بالمنزل شعرت بآلام وحالة إعياء فتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت قبل وصولها ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي بتشريح جثمان المتوفاة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وورد تقرير الصفة التشريحية والذي بين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.