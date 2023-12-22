كارثة في التشيك.. طالب جامعي يردي 14 من زملائه (فيديو صادم)

أظهرت لقطات صادمة مطلق النار في براغ، وهو يقف على شرفة جامعة تشارلز، ويصوب بندقيته القوية من طراز ZEV-30 نحو الأشخاص الموجودين بالأسفل، ويلتقط ضحاياه واحدًا تلو الآخر.

وقالت الشرطة إن مسلحًا يبلغ من العمر 24 عامًا في جامعة تشارلز في براغ قُتل بعد أن قام بقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا وإصابة 25 آخر، ووصف رئيس جمهورية التشيك هذا الأمر بأنها "الحادثة الأكثر مأساوية في تاريخ البلاد".

ويمكن رؤية ديفيد كوزاك، الذي كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وهو يسير بهدوء على طول الشرفة ويستهدف الطلاب المذعورين الفارين من الجامعة والسياح الذين تجمعوا في الساحة الشعبية بالأسفل.

وعلى الأرض، يمكن سماع رجل بطل وهو يصرخ "أطلق النار علي أيها اللعين" في محاولة يائسة وشجاعة لإلهاء مطلق النار وإنقاذ حياة الآخرين، حسبما ذكرت صحيفة بليسك.

لكن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا تجاهل مناشداته واستمر في إطلاق النار في تتابع سريع على ضحاياه أدناه بينما يخبر الرجل الشرطة بشكل محموم عن مكان كوزاك بالضبط على الشرفة من خلال جهاز اتصال لاسلكي، ويحثهم على "إطلاق النار" على مطلق النار.

وأصيب أكثر من 20 شخصًا إصابات 10 منهم خطيرة في إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في براغ، قبل أن يُقتل المسلح وهو طالب فلسفة مسجل كما ذكرت الشرطة.