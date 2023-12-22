أمرت جهات التحقيق ، بحبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في العملات الأجنبية

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة مع قيام 3 أشخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جمع وإحراز كميات كبيرة من العملات الأجنبية بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهم اتخذوا من منطقة مصر الجديدة مكانا لهم لمزاولة نشاطه الأثم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها فى معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.

حبس 7 متهمين قاموا بالتخلص من شاب في قنا

كما أمرت جهات التحقيق بقنا ، بحبس 7 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة استدرجهم شابا من القاهرة بإعلان وهمي على فيس بوك لبيع سيارة، وتخلصوا منه بطلق ناري، بعد سرقته أمام قرية صوص مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

وكانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة ، يفيد بمقتل الشاب أحمد كمال، ببلغ من العمر 35 عامًا، من القاهرة، بدائرة المركز بطلق ناري بعد استدراجه من القاهرة بإعلان وهمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلى الفور شكلت المديرية فريق بحث برئاسة رئيس فرع المباحث الجنائية بجنوب قنا، و معاون أول مركز شرطة نقادة، وخلال ساعات تم تحديد المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة بأنهم 7 أشخاص "محمود.ر، ومحمد.ط، ومحمد.ح، وسيد.ح، وغيرهم، من قريتي أسمنت وبشلاو في مركز نقادة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه من القاهرة بإعلان وهمي لبيع سيارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعند وصوله لمحافظة قنا تخلصوا منه وسرقوا المبلغ المالي الذي كان بحوزته للشراء، على الطريق الصحراوي في قرية صوص مركز نقادة.

وتم القبض على المتهمين وإعادة المبلغ المالي والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.