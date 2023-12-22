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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

خروج فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي من ترشيحات الأوسكار

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي
فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

فجر المؤلف والمخرج عمر هلال، مفاجأة صادمة حول خروج فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، بطولة محمد فراج، من الترشيحات النهائية للأوسكار؛ وذلك بعدما اجتاز مرحلة أفضل 30 فيلمًا على المستوى الدولي، ولكن لم يصل للقائمة الطويلة المكونة من 15 فيلما.

 

وكتب المخرج عمر هلال: "انتهت رحلة فوي فى الترشيحات.. وانتهت جولتنا في الأوسكار عند هذا الحد.. وتهانينا للأعمال العربية من تونس والمغرب التي وصلت للترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار.. وما زالت أستشعر الفخر الكبير بفيلمنا المصري “فوي فوي فوي”.

 

تفاصيل فيلم  ڤوي! ڤوي! ڤوي

تدور أحداث فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي"، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلًّا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

 

طرح القائمون على "فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي"، البرومو التشويقي للعمل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم: نيللي كريم، محمد فراج.

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