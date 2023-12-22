إصابة 18 شخصًَا في انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية

تعرض 18 شخصا للإصابة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج.

إصابة 18 شخصًَا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام إلى مأمور مركز شربين بوصول عدد كبير من المصابين جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شربين، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لدائرة المركز، وتبين أن سائق السيارة عبده عبد الفتاح داود، وأثناء سيره انفجرت إطار السيارة ما أدى إلى انقلابه واحداث إصابات مختلفة بالركاب وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى شربين العام وجار تقديم الإسعافات لهم وتقديم العلاج للآخرين، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفي المنصورة العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

راجعين من الشغل ..مصرع شخصين إثر حادث تصادم نصف نقل بـ توكتوك في المنيا

كما لقي شخصين مصرعهما ، في حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري ، بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري بمركز بني مزار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية مصرع شخصين في العقد الثاني من العمر يدعى أحمد رمضان وكريم عاطف، من قرية شلقام ببني مزار، كانوا مستقلين التوكتوك أثناء عودتهم من العمل، وحدث تصادم مع سيارة نصف نقل على الطريق الدائري ببني مزار