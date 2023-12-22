بايدن يتحدث مع الأشباح.. تعثرات ومواقف مُحرجة للرئيس الأمريكي (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفه ناشروه بأنه يصافح أشباح غير مرئية.

وظهر بايدن في الفيديو، وهو على المنصة يشير لأحد غير موجود، ويعطي ظهره للجمهور وكأنه يتحدث مع شخص خفي أمام الكاميرات التي رصدت المشهد.

مواقف بايدن المُحرجة:

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدة مواقف محرجة، أمام عدسات الكاميرات، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل حول صحته ومدى أهليته كرئيس لأمريكا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المواقف..

تعرض بايدن لحادث عند عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، وصدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.

عند عودة بايدن إلى البيت الأبيض من كولورادو على متن مروحية، وصدم رأسه وهو يخرج منها، ونشرت صحيفة "الصن" صورة له وهو يضع يده على رأسه، محاولة منه لتخفيف ألم الصدمة.

وفي مايو تعثر بايدن على مجموعة من السلالم خلال زيارة لأحد المزارات في هيروشيما باليابان.

في الثاني نوفمبر 2020 بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، كسر قدمه وهو يلعب مع كلبه.

وفي مارس 2021، تعثر أثناء صعوده درج طائرة الرئاسة.

في لقطة أخرى ظهر بايدن عند اقترابه من مكان تجمع الصحفيين الذين سألوه عن حاله بعد أن سقط على المسرح، قال إنه: "سقط بسبب كيس رمل"، ومازحهم وقام بالهرولة للتأكيد أنه بصحة جيدة.

وفي يونيو 2022 سقط بايدن أيضًا من على دراجته أمام مجموعة من الصحفيين.

وغيرها من حوادث عدة تعرض لها بايدن، وتم تصويره مرات عدة وهو يتعثر أو يسقط، أو حتى يتلعثم بالكلام أو يسلم على "الأشباح".