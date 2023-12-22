رامي جمال يستعد لطرح «أهي مشيت» قريبًا

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان «أهي مشيت»، خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الموسيقى الشهيرة.

وروج رامي جمال للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «Ykستجرام»، عن طريق نشر البرومو الدعائي، معلقًا: «أهي مشيت الشتا وأغانيه.. ربنا معاكم بقى».

رامي جمال

وكان رامي جمال، طرح أخيرًا أغنية تحمل اسم «جيت متأخر» عبر موقع يوتيوب، وحققت نسب مشاهدات عالية وصدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وهي من كلمات: محمد مصطفى ملك ألحان: محمود أنور توزيع: محمد ياسر.

كلمات أغنية «جيت متأخر»

وتقول كلماتها: لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

أحدث أغاني رامي جمال

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ رامي جمال “هيبدأ يتكلم”، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها: " لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا ".