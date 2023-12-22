نسرين طافش بقصة شعر لافتة

اعتادت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت نسرين طافش بإطلالة عصرية تتميز بالأنوثة والأناقة في آن واحد، حيث ارتدت توب ضيق، وعليه جاكيت طويل صمم من قماش ناعم باللون الأسود، زين بالازرار الذهبية، ونسقت عليه بنطال جينز بنفس اللون، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلا بكعب عال .

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وظهرت بقصة الشعر لافته مختلفه عما تظهر ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

نسرين طافش (15 فبراير[1] 1982-)؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا.

حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام

2017

وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا[8] لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها.] انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999.

لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام.

شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

دخولها لمجال الغناءعدل

في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013]، لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.