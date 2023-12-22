تعثرمشروع الإسكان غرب مدينة كفرالشيخ و الفشل في علاج أزمة نقل الطلاب

فى محافظة كفرالشيخ العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة من خلال مبادرة "حياة كريمة" فى مركز مطوبس ومشروعات اخرى لا تزال متعثرة ،كما ان هناك مشاكل مزمنة استعصت على الحل .

تولى اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ مهام منصبة فى نوفمبر عام 2019م .

ولا شك أن المحافظ نجح فى عدد من المشروعات خصوصا فى مجالات الصحة والصرف الصحى.

وانتظر المواطنون في محافظة كفرالشيخ عددًا من الملفات العاجلة أهمها المواصلات والطرق والرعاية الصحية .

كما يتمنى المواطنون في المحافظة مع كل حركة للمحافظين تغيرات ايجابية في الخدمات المقدمة إليهم .

وحمل المواطنون في المحافظة المسئولية عن العجز والفشل في علاج أزمة نقل الطلاب ، وهذه المعاناة اليومية التي يتعرض لها الركاب من "موظفين وطلاب وعمال ومرضي وذويهم" باستحداث آلية لتوفير عددًا كاف من أتوبيسات الـ"ميني باص" تتبع كيان حكومي ومجتمع مدني للتغلب على هذه الأزمة، بشرط ألا يكون هدفه الربح بقدر ما أن يهدف إلى القضاء على الأزمة التي تؤرق المئات يوميًا.

وأبرز الملفات التي تنتظر الحلول والإنجاز هي جذب الاستثمارات للمنطقتين الصناعيتين ببلطيم ومطوبس، خصوصا بعد انتهاء ترفيقهما وذلك لتوفير فرص عمل للشباب، كما انتظر المواطنين إحداث طفرة في الخدمات أهمها إنشاء فنادق بالمحافظة لإحياء السياحة الدينية، وهو ما كان مخططاً له من قبل ، كما انتظر الأهالي أيضا الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي التي بدأت في عدد من القرى .

كما تمنى أهالي المحافظة الانتهاء من مشروع الإسكان الذى يٌقام حالياً بأرض مقلب القمامة بغرب مدينة كفرالشيخ، على مساحة 15 فدانًا، لإنهاء مشكلة الحاجزين منذ 2004 م، بالإضافة إلى توفير أرضى لإقامة مشروعات آخرى ، فضلا عن البدء في رصف الطرق وإنهاء مشكلات ترقيعها التي كانت تُجرى منذ فترة بسيطة وسط اعتراض الأهالي، و أنه على المحافظ أن يستمع جيداً للأهالي من خلال الجولات بالقرى ولا يكتفى بجولات المدن.

و تم إنجاز مشروع مستشفى بيلا المركزي بعد انتظار 7 أعوام وتم التشغيل التجريبي للمستشفى .

و تعد تنقية مياه مصرف "كتشنر" الذي يروي أكثر من 250 ألف فدان في مركزي الحامول وبلطيم من أبرز الملفات وكان يجب اتخاذ خطوات ايجابية على أرض الواقع لتطهيره وإنشاء محطات تحليه للتغلب على مشكلة ري الأراضي الزراعية .

أنه يجب توفير أرضي لإقامة مشروعات وخاصة أرضي الأوقاف والزراعة غير المستغلة، لاستغلالها سواء لإقامة مشروعات خدمية أو إسكان، فضلاً عن استكمال إنشاء منطقة خدمات تجارية لوجستية متعددة الأغراض.

و كان في مقدمة المشكلات والتحديات، سرعة إنجاز طرق الرصف بمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ، والتي يعاني منها المواطنون، خاصة أن هناك بعض الطرق تابعة للهيئة العامة للطرق والبعض الآخر ترجع تبعيتها إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي مثل رافد الطريق الدولي "بلطيم - كفر الشيخ"، والعديد من الطرق التي تربط المراكز والمدن والقرى ببعضها البعض.

وتم إنجاز مشروع الرمال السوداء، وتشغيل مصنع فصل الرمال السوداء بمنطقتى الشهابية وبر بحرى، بالتعاون مع الشركة الوطنية للرمال.



كما تم إنجاز مشروع متحف كفر الشيخ، ويتكون المبنى من عدة قاعات للعرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يحتوي على مجموعة من الكافتريات والبازارات.

وتبلغ المساحة الكلية للمتحف ٦٨٠٠ م٢ وتبلغ مساحة العرض المتحفي ١٨٥٠ م٢ بتكلفة ٦٢ مليون جنيه، ويتكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من منطقة تل الفراعين الأثرية والمعتقدات الجنائزية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ.

أن منظومة النظافة لا تزال تحتاج لرؤية وطنية تتضافر فيها كافة جهود الدولة، رؤية تحول مشكلة إنتشار القمامة فى الشوارع وتكدثها فى صناديق القمامة أمام الماره من عبئ ومعاناة إلى مورد اقتصادى يدير مورد على الأفراد والدولة ككل وهو الأسلوب ذاته التى تنتهجه الدولة المتقدمة ونجحت فيها منذ عشرات السنوات.

و محافظة كفرالشيخ تعانى من مشكلة القمامة بالرغم من الجهود الكبيرة التى تبذل .

كما تم التشغيل التجريبى لمحطة متكاملة للتموين بـ« البنزين- السولار- الغاز- الكهرباء».. ومركزاً متنوعاً للخدمة وفروع لأشهر المحال العالمية.. الأولى من نوعها بعاصمة المحافظة.

تكدس الطلاب