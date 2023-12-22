النائب أحمد عثمان: قانون إنشاء نقابة للتكنولوجيين يستهدف مواكبة التطورات وتشجيع الابتكار

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الذي وافق عليه مجلس النواب، من التشريعات المهمة التي تستهدف الارتقاء بالمستوى المهني للتكنولوجيين ودعم ممارسي المهنة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف عثمان، أن القانون يستهدف إنشاء نقابة للتكنولوجيين تكون مظلة لتمثيل الآلاف من ممارسي المهنة وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، وتكون مظلة تأمينية صحية واجتماعية لهم، لافتاً إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وجهود الدولة المصرية لمواكبة التطور، وقيامها بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية تضم مختلف التخصصات، مما يعزز جهود توطين الصناعات التكنولوجية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء نقابة لتعزيز مكانة التكنولوجيين، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.

وأكد عثمان، أن إنشاء النقابة يستهدف أيضاً تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنياً وعلمياً، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.