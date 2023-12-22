تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،من ضبط عناصر تشكيل عصابي في الدقهلية، تخصص نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وبحوزتهم الأسلحة والذخائر،وإتخاذهم الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام تشكيل عصابى مكون من (6 عاطلين " لـ 4منهم معلومات جنائية وإثنان منهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا "مخدرات – سلاح نارى") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وإتخاذهم الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة - فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط "مستريح جديد" ،صاحب مكتب سياحي غير مرخص ،لقيامه بالنص والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

في إطار جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، فقد تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (بعض المواطنين) بقيام (مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز ) بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.