مزق جسده بالسكين ..النيابة تطالب تحريات مقتل شخص في مشاجرة

طالبت النيابة العامة ،تحريات المباحث الجنائية، بشأن واقعة مصرع شخص إثر تعدى آخر عليه بسكين في مشاجرة بمنطقة حلوان ،وتم إلقاء القبض على الجاني الذي أقرا بجريمته وتم حبسه.

واستدعت جهات التحقيق شهود العيان وأسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير وافي بأسباب الوفاة، والتصريح بدفن جثة عقب إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة

تفاصيل الواقعة كانت بورود إشارة لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، من إحدى المستشفيات بإستقبالها شخص ،توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمسرح البلاغ وبالتقابل مع والد المجني عليه، إتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ) بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقه بينهما، ونتج عن ذلك إصابته بجروح في جسده والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين".

وفي واقعة آخر حدتث خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت منطقة القطامية بالقاهرة ، واقعة مؤسفة،حيث أقدم أستاذ جامعي على الانتحار والتخلص من حياته ، وشنق نفسه داخل منزله بعد مروره بحالة نفسية سيئة، ووجود خلافات أسرية، وتم إخطار النيابة العامة التي اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية، بوجود جثة بإحدى الشقق بدائرة القسم ، انتقلت قوة أمنية لمسرح الواقعة، عُثر على جثة أستاذ جامعى يبلغ من العمر 39عاما منتحرا بشنق نفسه، وتم نقل جثمان الضحية للمشرحة، وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير بأسباب الوفاة ،وصرحت بدفن الجثة عقب إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

دلت تحريات المباحث الجنائية، أن الضحية كان يتناول عقاقير مهدئه بسبب ضغط العمل واقدم علي الانتحار ،قال مصدر أمني، إنه تم اكتشاف الواقعه من خلال نجل شقيقة المتوفي، الذي أشار إلى أنه كان يحاول التواصل مع المجني عليه عبر الهاتف على مدار اليومين الماضيين ،ولكنه لم يرد أو يجيب،ما دفعه للذهاب إليه في مسكنه للاطمانان عليه، واكتشف الواقعة المؤسفة، واضاف نجل شقيق المتوفي أنهةبمجرد دخوله للشقة وجد "خاله" قد فارق الحياة بعدما شنق نفسه،وأخطر الأجهزة الأمنية بالواقعة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.