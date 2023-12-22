الفراولة بـ21 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

تشهد الفاكهة اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار بسوق العبور للجملة، إذ تتراوح أسعار البرتقال البلدي والسكري ما بين 5.5 لـ8 جنيهات، والرمان من 14 لـ24 جنيهًا، والفراولة من 15 لـ 21 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

كيلو البرتقال البلدي: من 5.5 لـ8 جنيهات.

كيلو البرتقال السكري: من 5.5 لـ8 جنيهات.

كيلو البرتقال بسرة: من 6 لـ9 جنيهات.

كيلو الليمون البلدي: من 7 لـ13 جنيها.

كيلو الليمون اضاليا: من 3 لـ 6 جنيهات.

كيلو العنب المستورد (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 15 لـ 20 جنيهًا.

كيلو بلح سيوي: من 35 لـ 45 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 7 لـ 11 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

كيلو جوافة: من 7 لـ 13 جنيها.

كيلو رمان:- من 14 لـ 24 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى مستورد: 35 جنيهًا.

كيلو كاكا: من 12 لـ 24 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: 13 جنيهًا.

كيلو حرنكش: من 23 لـ 25 جنيهًا.

كيلو كيوي: 21 جنيهًا.

كيلو أفوكادو: 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز بلدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

كيلو فراولة: من 15 لـ 21 جنيها.