«مـا لـه وما عـليه».. قـراءة مُوجزة في سنوات ولاية محافظ قنا

مـرت نحو 4 سنوات على تعييّن اللواء أشرف الداودي محافظًا لإقليم قنا، إذ صدر قرارًا بشغـله المنصب فى النصف الثاني من شهر نوفمبر 2019، خلفًا لـ «عبد الحميد الهجان»، محافظ القليوبية الحالي، وهو المحافظ الثامن عشر، للإقليم ، منذ تحويل قنا من مديرية؛ إلى محافظة، بدءً منذ 1960.

ماذا تقول السيرة الذاتية لمحافظ قنا؟

يمتلك اللواء طيار أركان حرب، أشرف غريب الداودي، 63 عامًا، سيرة ذاتية ثرية، تشمل حصوله 15 وسامًا، وتقلده 5 مناصب مُهمة باشرها عقب حصوله على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية ثم الماجستير، أبرز هذه المناصب، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وهو المنصب الأخير له، قبل اختياره محافظًا لقنا.

على خلفية هذه السيرة الذاتية،كان سقف التوقعات مرتفعًا من أهل قنا، تجاه أداء المحافظ «الداودي»، فى تعامله مع الملفات المزمنة فى المحافظة وربما إيجاد حلول من خارج الصندوق! . وهذه التوقعات مُقترنة بمقارنة بالضرورة عند السكان، بأداء وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب محافظ قنا والإسكندرية الأسبق، الذي أحدث تحولًا حضاريًا فى قنا فى ولايته التي استمرت سنوات، ولمرتين.

من المنصف ونحن أن نقرأ تجربة محافظ قنا، خلال 4 سنوات، أن نضع الأزمات المركزية والعالمية والتي تعرضت لها بالضرورة المحافظة فى الاعتبار، ومنها أزمة وباء كورونا «كوفيد ــ 19»، إلى الحرب الروسية ـــ الإوكرانية وأثرها الاقتصادي، وأخيرًا موجات الغلاء المتتالية، وهي بالطبع أزمات مركزية وعالمية تأثرت بها قنا ككل المحافظات المصرية.

بعد توليه المسؤولية ووصوله إلى المحافظة ظهر اللواء أشرف الدوادي كمسؤول مفعم بالحماس والنشاط وذو خبرة، ويستمر المحافظ فى تعامله السريع والميداني مع الأزمات الطارئة إلى الوقت الحالي، بديناميكية واضحة، كذلك الجولات الميدانية والمتابعة للمشروعات تحت الإنشاء وتشغيل وافتتاح المشروعات.

متابعة المشروعات القومية والكبرى

ويوُلي المحافظ، المشروعات القومية الكبري فى البنية الأساسية والتحتية، وأهمها المبادرة الرئاسية «حياة كريـمة»، اهتمامًا كبيرًا بوصفها مشروعًا قوميًا ويعقد اجتماعات دورية متكررة بالديوان العام، بحضور المسؤولين المختصين، لإيجاد حلول للمعوقات التي تقف حائلًا أمام تنفيذ المشروعات، ومتابعة نسب التنفيذ، بنحو 19 قطاعًا خدميًا تضمها المرحلة الأولي للمبادرة، بإجمالي 1683 مشروعًا بتكلفة مالية تتجاوز ٤٠ مليار جنيه ، و يجري تنفيذ تلك المشروعات في ٥ مراكز ، بعدد ١٩ قرية أم ، و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة ، وتخدم مليون ونصف المليون مواطن أو ما يعادل نسبة 43 % من سكان الإقليم.

وفي شهر مايو الماضي، أعلن المحافظ، التجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، بمركزي قنا ونجع حمادي، بنحو 13 محورًا الصحة والتعليم وسكن كريم والزراعة ومجمعات خدمية والري والشباب والرياضة، والبنية التحتية التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز، ورغم هذا الإعلان والتجهيز فإن المرحلة الثانية لم تبدأ بعد، ومن المنتظر تنفيذها فى النصف الأول من العام الجديد 2024.

متابعة المحافظ لتنفيذ المشروعات

وبالإضافة لـ «حياة كريـمة»، يُتابع المحافظ أولاً بأول، نسب تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، المموّل جزئيا من قرض البنك الدولي، والذي جري إطلاقه فى أول 2018، فى محافظتي قنا وسوهاج كمرحلة أولي، فى قطاعات تطوير البنية التحتية والمرافق، وإعادة ترفيق المناطق الصناعية، وإنشاء 5 تكتلات صناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية.

ويُتابع «الدوادي» أيضا مشروع التنمية الحضارية المتكامل المُنفذ بضاحيتين فى مدينة قنا، والذي جري إطلاقه منذ 2018، ويهدف إلى وقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة، بتمويل مالى يصل إلى 11 مليونا و760 ألف دولار، منها 8 ملايين و100 ألف دولار منحة من الجانب السويسري، و3 ملايين و 660 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية، وغيرها من المشروعات.

نشاط اجتماعي

وخلال السنوات الأربع الماضية، أظهر المحافظ اهتمامه بالجوانب الإنسانية مع المواطنين، ولم يعد هذا الاهتمام مجرد «لفتة إنسانية» عابرة، بل أصبح معتاد ومتكرر، ويعلم به القاصي والداني من خلال وسائل الأعلام!

محافظ قنا وكيلًا عن عروس

مثلًا .. تبني «الدوادي» إتمام زيجات فتيات «دار الرحمة» وهي دار خيرية لليتيمات بمدينة نجع حمادي، وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي بالمعاونة فى نفقات الزفاف، حتي بلغ عدد من أتمم لهن الزيجات نحو 10 فتيات، كان المحافظ يجري مقابلات الشباب المتقدم للزواج منهن، ويحضر حفلات الزفاف ويوقع باعتباره وكيلًا عن العروس وقد حظيت إحداهن بزيارة المحافظ فى منزلها عقب زواجها!

أيضا يستجيب المحافظ للحالات الإنسانية والشكاوي، التي تقابله فى جولاته، بل تكرر تحركه رفقة شاكين لحل الشكوي، ويُكرم الموظفين المجيدين، ويُؤدي واجبات العزاء، ويعقد جلسات شبه يوميه بديوان عام المحافظة، من خلال جلسات فردية للاستماع لشكاوي المواطنين كل حده، بمشاركة نائبه، والمسؤولين المختصين.

وفى بداية ولايته، بادر المحافظ أيضا بعقد لقاءات جماهيرية، بتحركه رفقة المسؤولين إلى كل مركز على حده، ومن الواضح أن تلك اللقاءات لم تأت ثمارها فتوقفت!

تركـة من الأزمات!

من المُهم ونحن نقرأ تجربة الإدارة فى قنا خلال الأربع السنوات الماضية، الإشارة إلى تركة مُعقدة فى قطاع الصحة، ورثتها عن الإدارة السابقة، وهي تطوير مستشفيات العامة والمركزية شمال المحافظة .. نجع حمادي، دشنا، أبوتشت التي بدأت أعمال تطويرها منذ 2016 وسط معاناة كبيرة لسكان هذه المراكز ذات الكثافة السكانية العالية، إلى أن إنفرجت الأزمة بالتشغيل الجزئي لمستشفي نجع حمادي أول نوفمبر الماضي، وقبلها إعلن «الدوادي» فى أغسطس الماضي، إن المستشفيات الثلاث ستدخل الخدمة بعد انتهاء الإنشاءات المتبقية، وذلك عقب زيارة وزير الصحة لقنا فى يوليو الماضي.

وثاني هذه الملفات تكاثر وتزايد العشوائيات بعد وباء كورونا ثم الغلاء، وأبرزها انتشار الأسواق والباعة الجائلين وخاصة فى شمال المحافظة، إذ نصبت أسواقًا عشوائية بمناطق حيوية وبالأحياء السكنية أو التي تعج بالمصالح الحكومية يلازمها بالضرورة تعثرًا مروريًا فى ساعات الذروة من النهار فضلاً عن مخلفاتها اليومية التي أضرت بالبيئة وسكان هذه المناطق، ونسقت المحافظة مع الرقابة الإدارية، في الشهور الأخيرة، للتغلب على مشكلة تراكم القمامة والمخلفات فى القري والمدن، بشكل عام، من خلال مبادرة «بلغني» بإشراك المواطنين فى الإبلاغ عن تراكمات المخلفات! وبالمثل فى التعامل مع العشوائيات إذ أعلن عن إقامة أسواق حضرية فى عدة مدن بالمحافظة.

وثالث هذه الأزمات هي المواصلات وهي مرتبطة بعدم وجود خطوط مواصلات حكومية، كالمركبات بأنواعها، تربط عواصم المراكز ببعضها البعض وبمدينة قنا، وبسبب تحريك أسعار الوقود المتتالية فى السنوات الماضية، عاني سكان الإقليم المترددين على مواقف الأجرة من ندرة السيارات من جهة وتكدس الركاب فى العراء من جهة ومن مغالاة السائقين فى التعريفة من جهة أخري، وهو ما اضطر المحافظ إلى اقتراح تشغيل المركبات الخاصة بالمصالح الحكومية لتساهم فى النقل داخل مدينة قنا.

أزمة نقص السكر فى قنا

ومن الأزمات أيضا التي واجهت الإدارة فى قنا، الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية والتبغ، والتي ظهرت جليًا فى موجات الغلاء المتتالية إذ واجه السكان جشعًا بالغًا من التجاّر مع تعطيش السوق، بالمثل تجدر الإشارة إلى أن المحاولات مثل محاولة إحتواء أزمة مثل شُحّ السكر ـــــ على سبيل المثال، لم تكن ناجحة لدرء المعاناة بالكامل لدي المواطن.