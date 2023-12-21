كايروكي وأبو وإليانا.. اختيارات غنائية خارج المألوف لـ مهرجان الجونة السينمائي 2023

مع نجوم غنائية غير اعتيادية، لمعت فعاليات مهرجان الجونة افتتاحًا وختامًا بمغنيين خارج المألوف، برسائل خاصة لفلسطين وارضها مابين دعمها ضد العدوان الإسرائيلي أو وصف جمال أراضيها.

أغنية أبو العالم أعمى the world is blind

افتتح كلأ من الفنان أبو والفنانة الفلسطينية إليانا بأغنيتي العالم أعمى وغصن الزيتون، وتم إهداءهما للشعب الفلسطيني دعمًا لهم في ظل تصاعد الحرب داخل قطاع غزة.

أغنية إليانا غصن الزيتون

وقدمت إليانا أغنيتها “غصن الزيتون”، بإطلالة بيضاء كاملة أشبه بالملائكة، وتضمنت أجواء الأغنية وصف جماليات فلسطين والشعور بآلامهم

كايروكي تلك قضية

أما كايروكي فكان على موعد مع جمهور الجونة في حفل الختام، الي انتهى منذ \قائق، وقدموا أغنية “تلك قضية”، التي تم طرحها في وقتٍ سابق عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة، وحققت نسبة استماع كبيرة وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب.

وشهد المهرجان عرض90 فيلماً من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء «الروائية الطويلة» أو «الوثائقية» أو «القصيرة» أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة «الفيلم الفلسطيني» من خلال قسم «نافذة على فلسطين»، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.

بجانب عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل، عقدت خلال المهرجان ضمن «جسر الجونة»، منها حلقة بعنوان «السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين»، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، «من الترويج إلى الإنتاج»، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع المخرج المُكرّم هذا العام مروان حامد.

كما اطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية و هي أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.