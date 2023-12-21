جيرونا يتعثر أمام بيتيس ويمنح ريال مدريد فرصة صدارة الليجا

سقط جيرونا “الحصان الأسود” في فخ التعادل أمام ريال بيتيس بهدف لمثله، في الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

كان جيرونا تقدم بهدف من ركلة جزاء عن طريق ارتيم دوفبيك في الدقيقة 38، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أدرك بيتيس التعادل بهدف قاتل حمل توقيع جيرمان بيزيلا.

وعلى الرغم من تعثر جيرونا إلا أنه يظل في صدارة الليجا برصيد 45 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، وفي حال فوز الأخير على ألافيس في المواجهة المقررة بعد قليل سيقاسم الصدارة مع جيرونا.