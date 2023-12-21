"زي الريحة اللي بتبقى في المستشفيات".. طفلتين مدينة نصر يكشفن للنيابة تفاصيل خطفهن

كشفت الطفلة "حنين" الناجية من واقعة خطف طفلتين في مصر ، تفاصيل محاولة اختطافها هي وشقيقتها على يد والدهما، بعد تداول مقطع فيديو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله شخصين داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدرا الصغيرتين وخطفاهما بالقوة.



وأوضحت حنين في النيابة خلال سؤالها عن رائحة المخدر الذي كان يحاول الرجلان خطفها به داخل الأسانسير قائلة: “كان زي الريحة اللي بتبقى في المستشفيات وعيادات دكاترة الأسنان بالضبط، وفضل يحط منديل مبلل على فمي وأنفي، ولما ما فقدتش الوعي زي أختي طلع إزازة صغيرة ورش على وشي كله”.

ومن جانبه أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس، بحبس متهمين ممن ظهروا في مقطع فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت والدة الطفلتين مدينة نصر، تفاصيل اختطاف ابنتيها على يد والدهما بعد تداول مقطع فيديو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدر طليقها الصغيرتين وخطفهما بالقوة.

وقالت والدة فتاتي الأسانسير، إن طليقها حاول خطف الطفلتين أكثر من مرة ولكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وتابعت والدة فتاتي مدينة نصر المختطفتين، أنه في أول مرة حاول خطف ابنتيه وأخفي شكله وحاول الهجوم على أحد ابنتيه “جنا ”، مشيرة إلى أنه أصابها بالفزع والتوتر الشديد.

وأضافت والدة الطفلتين أنها فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقها في خطف أطفاله، وتخدير الطفلتين والتنكر: أنا فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقي حسبي الله ونعم الوكيل فيه.

وأشارت والدة فتاتي الأسانسير، أن الطفلة الناجية من الخطف على يد والدها في حالة انهيار عصبي وكانت تدافع عن أختها لأنها فهمت محاولته في اختطافهما: بنتي حالتها صعبة جدًا ومش عايزة تشوفه.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة خطف طفلتين في مصر:

كان كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/12/2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول)، وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأيةتفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد إنفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات، تبين قيام والد الطفلتين، بالإستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها، كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.