"قومي المرأة" بأسيوط ينظم تدريبا لـ15 فتاة وسيدة عن التثقيف المالي

نظم المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط تدريب التثقيف المالي في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه في قرى حياة كريمة وأهمية تثقيف السيدات في مجال المال والاقتصاد.

وتم تصميم برنامج التثقيف المالي بهدف تعزيز المعرفة المالية لدى النساء وتمكينهن من اتخاذ القرارات المالية الصحيحة والمستنيرة، وقد تم تنفيذ البرنامج في نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط بالتعاون مع "EYE" "عين على فرصة".

أكدت الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط بأن البرنامج شمل محاضرات وورش عمل تتناول مواضيع متعددة مثل الادخار والاستثمار، وإدارة الميزانية الشخصية، والتأمين، والتخطيط المالي للعائلة. وتم تقديم المحاضرات من قبل خبراء في المالية والاقتصاد، مما أضاف قيمة هامة للبرنامج وساهم في تحقيق أهدافه.

وأضافت الدكتورة مروة بأنه شارك في البرنامج عدد كبير من الفتيات والسيدات بلغ 15 مشاركة، وقد أبدوا اهتماماً كبيرًا بتعلم المفاهيم المالية واكتساب المهارات اللازمة لإدارة أمورهن المالية بشكل أفضل. وقد تم توزيع شهادات للمشاركات في نهاية البرنامج لتكريم جهودهن وتشجيعهم على مواصلة تعلم المفاهيم المالية ومساعدة المجتمع في رفع الوعي المالي.

وأشارت الدكتورة مروة بأن هذه المبادرة تعتبر جزءًا من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتعزز من دور المرأة في مجتمعها وتمكينها اقتصاديًا. إن تثقيف السيدات في مجال المال يعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة ويساهم في تحسين حالة المجتمع بشكل عام.

وأوضحت الدكتورة مروة بأن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى السيدات من خلال عدة مواضيع، بما في ذلك كيفية إعداد ومتابعة الميزانية الشخصية ووسائل التوفير المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة وفقًا للهدف المالي الخاص بهن، ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية حساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته. تم تسليم الشهادات للمتدربات بعد اجتياز التدريب وكما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الشخصية والمهارات المالية لدى السيدات، وتمكينهن من اتخاذ قرارات مالية صائبة وذكية

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط بأن البرنامج تم تنفيذه على مدار عدة أيام، حيث تم تحميل المشاركات بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للتثقيف المالي، بالإضافة إلى توفير نصائح وإرشادات عملية لإدارة الأمور المالية بشكل فعال. تم تنظيم ورش عمل تفاعلية وأنشطة تطبيقية تهدف إلى تحسين المهارات المالية العملية للمشاركات. تم تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركات، وتحفيزهن على تبني أفضل الممارسات المالية.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط بأنه قد تم الاستفادة الكبيرة من هذا البرنامج من قبل المشاركات، حيث تمكنت من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين إدارة أمورهن المالية. وبفضل هذا البرنامج، تمكنت السيدات من تجنب الديون الغير ضرورية وتقليل المصاريف الزائدة، وتعلمن كيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات المالية. كما تعلمن أهمية الادخار وتحديد الأولويات واتباع استراتيجيات استثمارية سليمة.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط بأن هذا البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم تمكين المرأة وتمكينها اقتصادياً. فالأهمية الكبيرة تكمن في تطوير قدرات المرأة وتمكينها من الاندماج الكامل في الحياة المالية والاقتصادية. وبفضل هذا البرنامج، ستستمر الحياة الكريمة في القرى المصرية في الارتقاء بالأسر وتحقيق استقرار مالي، مما يسهم في التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في تلك القرى.

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب