مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفنى المؤهلة لأوليمبياد باريس

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية على استعداد تام لاستضافة كافة البطولات الدولية والقارية لما لديها من قدرات وبنية تحتية قوية تؤهلها لذلك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، للوقوف على آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفنى، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 19 فبراير المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وأشار وزير الرياضة إلى أن استضافة مصر للبطولة ستكون فرصة جيدة لاستعداد لاعبى المنتخب لخوض منافسات البطولة والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، أن الجمباز المصرى سيشارك وبقوة خلال البطولة من أجل التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية والمنافسة فيها على ميدالية.

ومن المقرر أن يشارك فى البطولة ما يقارب 450 لاعباً يمثلون 64 دولة أكدت المشاركة بالبطولة.