الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تنشر مشاهد للطائرة الإسرائيلية المسيرة بعد إسقاطها

الطيارة الإسرائيلية
الطيارة الإسرائيلية المسيرة

عرضت سرايا القدس، مقطع فيديو للطائرة الإسرائيلية بدون طيار، التي أسقطتها، خلال أحد العمليات اليوم.

وأضافت القدس عبر حسابها، أن الطائرة من طراز "Sky Racing" رقم 528 - التي أسقطتها سرايا القدس في سماء شمال القطاع .

 

وكانت المقاومة الفلسطينية نشرت، عبر حسابها مقطع فيديو بعنوان “ رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم” وظهر فيه عدد من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة، وهم 3 شباب.

 

وأوضح الفيديو اسم كل شاب من الثلاثة، وفي نهاية الفيديو ظهرت بقعة دماء حمراء على الثلاثة، ثم ظهر جملة “ ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم”.

 

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