الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد مجدي وحاتم وأمير المصري يتألقون بالأسود في ختام الجونة السينمائي

أحمد حاتم - أحمد
أحمد حاتم - أحمد مجدي - أمير المصري

حرص عدد من النجوم الشباب على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 في نسخته السادسة، ومن بينهم :«أحمد حاتم، أحمد مجدي، أمير المصري».

 

توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023، وشهدت نسخته السادسة حضورًا فنيًّا كبيرًا وتواجدًا لصناع السينما من مختلف أنحاء العالم . 

أحمد مجدي

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، يوم الخميس الماضي 14 ديسمبر 2023 بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن وصناعة السينما .

 

وأخذت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي طابعًا فلسطينيًا استثنائيًا بالتزامن مع حرب غزة، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني التي عرضت مجموعة من الأفلام الفلسطينية النادرة.

أمير المصري

سوق الجونة السينمائي 

كما شهدت الدورة السادسة حدث فني للمرة الأولى وهوانطلاق سوق الجونة السينمائي داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتعد هذه المرة هي الأولى من نوعها، التي يتم تدشين سوق سينمائي داخل مهرجان مصري، على خطى ما يحدث في المهرجانات العالمية الكبرى. 

 

وأقيم السوق على مدار 4 أيام متتالية  وتضمن العديد من البرامج أبرزها "Meet The Expert"، كما تواجدت مكتبة تضم مجموعة من الأفلام القصيرة غير المشاركة في مسابقة المهرجان، مع منح الفرصة لصناع السينما الشباب كي يشاهدوها ويستفيدوا منها.

ختام مهرجان الجونة 2023

مهرجان الجونة السينمائي 

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

 

أحمد حاتم
أمير المصري
أحمد مجدي

مواد متعلقة

بدء توافد النجوم على ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023

«كوميدي وأكشن وشبابي» خريطة أفلام رأس السنة 2024

فيلم سكون يشارك في مسابقة مهرجان برلين السينمائي الدولي

أول ظهور للثنائي سامح الصريطي وحنان بعد زواجهما

شاهد الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" قبل طرحه بالسينمات

فيلم شماريخ يجمع 540 ألفًا أمس بشباك التذاكر

بدء عزاء المخرج أحمد البدري والفنان عادل أنور

يسرا: مهرجان الجونة استثنائي هذا العام والقضية الفلسطينية لا تنسى

الجريدة الورقية