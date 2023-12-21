جنون الأسعار يضرب الذهب والشعبة تحدد ثلاثة متهمين.. فيديو

قال عمر المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب هو المصدر الآمن فى الاستثمار على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن الذهب دائمًا فى ارتفاع وزيادة حتى لو حدث انخفاض فى الأسعار يتجاوزها ويعود لنفس السعر مرة أخرى بل ويتخطاها.

وأضاف المغربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد مصطفى، ببرنامج باب العاصمة، المذاع على قناة ten، أنه على المواطنين شراء الذهب فورا وفي أي وقت طالما تتوفر أموال، حيث إن الذهب مصدر جيد للغاية في الاستثمار ولا يخسر أبدا، حيث إن المواطن لا يترك الذهب ويقوم ببيعه بعد شهر أو شهرين

ووجه نصيحة للمواطنين: “لكن على الأقل لو المواطن اشترى الذهب لابد من الانتظار على الأقل عام ونصف لكي يحصل على ربح أو عائد أو استثمار جيد من وراء الذهب، خصوصًا أن الذهب في زيادة مستمرة”.

وأوضح أن الذهب يتحكم في سعره ثلاثة عوامل أولًا سعره بالبورصة العالمية وثانيًا انحصار الدولار أمام الجنيه المصري وثالثا العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الأحداث العالمية تؤثر بشكل مباشر على البورصة العالمية للذهب مثل الحروب، وأيضًا سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية، بينما عنصر العرض والطلب يتحكم فيه سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الأسوق المحلية كما أن هناك عوامل أخرى ممكن أن تؤثر في سعر الذهب في البوصة العالمية والمحلية سوء بالصعود أو بالهبوط في الأسعار.

وتابع: "في ظل الأحداث الاقتصادية الموجودة حاليا والتذبذب الذي يحدث فى الاقتصاد العالمي مع ثبات سعر الفائدة فى البنك الفيدرالي الأمريكي كلها مؤشرات توحي بارتفاع الأسعار عالميا الفترة القادمة".

وأكمل: “حتى لو تم شراء المواطنين أو المستثمرين للذهب فى الوقت الحالى رغم ارتفاعه سيعود فى الانخفاض مرة أخرى الى معدلاته الطبيعية”، متوقعا حدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب فى الذهب ولكن سعر الذهب سيتغير الفترة القادمة وسيعود إلى وضعه الطبيعي لسعره ويمكن أن يرتفع مرة أخرى بعدها.