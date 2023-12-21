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الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| المقاومة تُغير على منزل يتحصن به جنود الاحتلال وتقضي عليهم

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، إنه بعد عودة رجال المقاومة من خطوط القتال في منطقة اليرموك بمدينة غزة، قاموا بالإغارة على منزل يتحصن به عدد من جنود الاحتلال.

 

وأضافت القسام، أنه تم التعامل معهم بالأسلحة المناسبة وتمكن مجاهدونا من الإجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين.

أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها، تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة، بعبوات الشواظ، وتم الاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة.

وأضاف القسام عبر حسابها، مقتل 11 جنديًا من أفرادها، وتفجير عبوة مضادة للأفراد في  قوة الإسناد التابعة لها، والمكونة من  8 جنود.

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