مدير تعليم نجع حمادي يتابع انتظام الانضباط الإداري بمدرستي داود تكلا

أجري الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الخميس، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء ، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، زيارة مفاجئة، لمدرستي داود تكلا الإعدادية والثانوية، لمتابعة سير العملية التعليمية، ومدي الانضباط الإداري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وجه مدير عام الإدارة، خلال زيارته المفاجئة للمدرستين، بضرورة تفعيل وحدات التدريب بالمدارس، والاهتمام بتسجيل الغياب الفعلي للطلاب بصفة يومية، وتفعيل سجلات 5 سلوك، والالتزام بالكتابين الدوريين رقمي ( 30 ) و ( 33 ) المنظمين للعمل داخل المدارس.

وتابع وزيري، السجلات المدرسية، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات مؤكدا علي وضع قوائم الطلاب والجداول وإعلانها في مكان واضح داخل الفصول، مع ضرورة اعتماد وختم الجداول قبل تسليمها للمعلمين.

وشدد وزيري، علي تفعيل الإشراف اليومي، وتوزيع حصص الاحتياط مع بدء اليوم الدراسي، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة بالمدارس، والاهتمام بسجلات تحضير المعلمين والتوقيع عليها من قبل المعلم، والموجه المختص، ومدير المدرسة، مشددا علي استكمال السجلات المدرسية.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية التي يجريها مدير عام الإدارة للمدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط الإداري.