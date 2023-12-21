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الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| حزب الله يستهدف مستعمرتي المطلة وراموت نفتالي بالصواريخ

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله، أنه تم استهداف مستعمرتي المطلة وراموت نفتالي، بالصواريخ، وتم تدمير عدد من المباني السكنية فيهما.

وقال حزب الله اللبناني إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة راميم "قرية هونين اللبنانية المحتلة" وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

وأعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها، تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة، بعبوات الشواظ، وتم الاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة.

وأضاف القسام عبر حسابها، مقتل 11 جنديًا من أفرادها، وتفجير عبوة مضادة للأفراد في  قوة الإسناد التابعة لها، والمكونة من  8 جنود.

 واندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال في محيط بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، صورة لأحد مجاهديها يمسك بصاروخ من المسافة صفر، ويوجهه إلى أحد الأهداف الإسرائيلية.

 

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