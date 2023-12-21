الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان سبل دعم آفاق التعاون العسكري المشترك

بحث راشد الكعبي مساعد الوزير للشؤون الأمنية والعسكرية في وزارة الخارجية الإماراتية، وجيمس هيبي وزير القوات المسلحة بوزارة الدفاع البريطانية، اليومالخميس، سبل دعم آفاق التعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب هيبي عن تقديره للدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم الأمن والاستقرار، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة.