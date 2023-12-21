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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان سبل دعم آفاق التعاون العسكري المشترك

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

بحث راشد الكعبي مساعد الوزير للشؤون الأمنية والعسكرية في وزارة الخارجية الإماراتية، وجيمس هيبي وزير القوات المسلحة بوزارة الدفاع البريطانية، اليومالخميس، سبل دعم آفاق التعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب هيبي عن تقديره للدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم الأمن والاستقرار، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة.

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