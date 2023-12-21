طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة| حضريها على خطى المطاعم

شوربة المشروم من الأصناف اللذيذة التي يفضلها الكثير في فصل الشتاء، فتمدهم بالدفء والطاقة، كما تشعرهم بالشبع فترة طويلة، بالإضافة لمذاقها اللذيذ، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

شوربة المشروم

طريقة عمل شوربة المشروم

المقادير

- زبدة : 2 ملعقة كبيرة

- مشروم : كوب (طازج ومقطع)

- دقيق : ملعقة كبيرة ونصف

- حليب : 4 اكواب

- مرق : 1 مكعب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهارات : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : ربع كوب

طريقة التحضير

1. في إناء على النار تضاف الزبدة وتشوح شرائح المشروم الطازج، يضاف الدقيق ويقلب، يضاف اللبن والملح والفلفل والبهارات ومكعب المرق.

2. يترك المزيج يغلي حتى يتماسك قليلا.

3. يضاف البقدونس المفروم، ويقدم ساخنا.

فوائد تناول المشروم

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.

يعزز صحة الدماغ

نرغب جميعًا في التقدم في العمر جيدًا ، ولكن وفقًا لجمعية ألزهايمر، يعاني 12 إلى 18 % من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر من ضعف إدراكي خفيف (MCI)، وهو مرض يمكن أن يكون في بعض الأحيان مقدمة لمرض الزهايمر ويؤثر على الذاكرة وقدرات التفكير والحكم، يحتاج الدماغ المتقدم في السن إلى نظام غذائي متوازن ، ويمكن أن يكون المشروم جزءًا من ذلك.

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف يعرف باسم بيتا جلوكان ، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة ، وفير في عيش الغراب، نظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

مفيد للصحة النفسية

فيتامين ب 6 الموجود في المشروم مفيد في الحفاظ على صحة وظائف المخ، وهي تشمل أيضًا السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في التحكم في المزاج والجوع والنوم والمزاج، بالإضافة إلى التربتوفان، وهو حمض أميني ضروري لوظيفة الدماغ الصحية.