الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة تخوض معارك بالصواريخ ضد الاحتلال وحزب الله يشارك

صواريخ
صواريخ

إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي، قرب مستوطنة مسكاف عام، وتشهد غزة معارك ضارية واستهدافات عنيفة شرق خانيونس .

واندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في محيط بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 ونشرت كتائب القسام، صورة لأحد مجاهديها يمسك بصاروخ من المسافة صفر، ويوجهه إلى أحد الأهداف الإسرائيلية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في جباليا شمال غزة، وبالقرب من بركة الشيخ رضوان بالتزامن مع قصف مدفعي.

 

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أن أبطالها يخوضون اشتباكات ضارية في عدة أماكن منها الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرق غزة

 

 وأكدت المقاومة أن الاشتباكات هي الأعنف على محاور قتال جباليا وخانيونس وأطراف حي الشجاعية

 

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