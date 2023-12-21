تفقد أكرم الشافعي، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنادي المنتزه، لمتابعة توافر السلع الغذائية، واستعدادا لتطويره.

رافق الشافعي، من أعضاء مجلس الإدارة كلا من جلال الطاهر نائب أول الغرفة التجارية، سعيد شعيب «سكرتير الغرفة»، محمد فايق «عضو»، محمد السيد مدير الغرفة، أحمد إسماعيل مدير الشئون الإقتصادية بالغرفة.

وخلال الجولة التقى مجلس تجارية الإسماعيلية بعض المواطنين.

من جانبه أكد أكرم الشافعي، أن الغرفة لن تدخر وسعًا في تكليل الجهود كافة لتوفير السلع الاستراتيجية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

غرفة الإسماعيلية التجارية تتابع توافر السلع الغذائية بالمعرض الدائم بنادي المنتزه

غرفة الإسماعيلية التجارية تتابع توافر السلع الغذائية بالمعرض الدائم بنادي المنتزه

غرفة الإسماعيلية التجارية تتابع توافر السلع الغذائية بالمعرض الدائم بنادي المنتزه

غرفة الإسماعيلية التجارية تتابع توافر السلع الغذائية بالمعرض الدائم بنادي المنتزه

كما أشار جلال الطاهر إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء ومراقبة جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية.

أضاف سعيد شعيب، أن هدف المعرض الأساسي هو محاربة الغلاء، ومواجهة الأسعار في السوق الخارجية، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة والصارمة من قبل الرقابة والتفتيش بالمديرية والتي تؤدى دورها يوميا.

كما أشار محمد فايق، الي وجود رقابة كبيرة من وزارة التموين والمسئولين عن المعرض بضرورة إلزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة رحمة لمحدودي الدخل.