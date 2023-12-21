وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى سوهاج العام ويشيد بالتزام الأطقم الطبية

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى سوهاج العام يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني وذلك للإطمئنان على سير العمل بالمستشفى ومدى التزام الأطقم الطبية بالتواجد .

وحرص وكيل وزارة الصحة ومرافقوه، على تفقد سير العمل داخل قسم الإستقبال والطوارئ و لاحظ اثناء التفقد قيام فريق الإنعاش القلبي الرئوي بمحاولة إنقاذ حالة ويعمل بمنتهى الحرفية والجدارة وقرر وكيل وزارة الصحة التوجيه بصرف مكافأة للفريق الطبي على سرعة الأداء والخدمة التي يقدمها للمرضى والمصابين علي مدار الساعة .

كما تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم أقسام العنايات المركزة والمتوسطة والأطفال والنساء والتوليد وبنك الدم واطمئن على توافر أرصدة اكياس الدم من الفصائل المختلفة وكذلك تفقد معمل المستشفى وانتظام العمل به.

وتابع وكيل الوزارة، سير العمل بوحدة الحضانات مشيداً بجميع العاملين بها والتزامهم التام وتقديمهم الخدمات المنوطة بهم على أكمل وجه موجها بصرف مكافأة لجميع الكوادر التمريضية بالوحدة لما لاحظه من إلتزام وجهد مبذول لراحة المرضى .

وأشاد "أبو هاشم" بالعمل داخل المستشفى وتطبيق التوجيهات السابقة له اثناء تفقده في الزيارة السابقة بزيادة أعداد الكوادر التمريضية خلال النوبتجيات وخاصة السهر وذلك لصالح العمل وراحة المرضى وسرعه تقديم الخدمات لهم .

وأكد وكيل وزارة الصحة، إستمرار المتابعة لجميع المنشأت الصحية بالمحافظة على مدار الساعه لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية المختلفة دون تقصير.