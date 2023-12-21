تامر عاشور يختتم حفلات 2023 بـ6 أكتوبر.. غدًا

يحيي الفنان تامر عاشور حفله الغنائي الأخير في 2023، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، داخل أحد المولات التجارية هناك.

موعد بدء حفل تامر عاشور

ومن المقرر ان يقام الحفل غدًا الجمعة 22 ديسمبر وتُفتح الابواب في الـ4 عصرًا على أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، على أن يتم التبرع بجزء من أرباح الحفل لصالح جمعية الهلال الأحمر المصرية لإغاثة غزة.

زواج تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور

احتفل الفنان تامر عاشور حديثًا بزفافه على الإعلامية نانسي نور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بجانب الأصدقاء والعائلة.

حفلات تامر عاشور في السعودية

كان قد شارك تامر عاشور في عدد من حفلات السعودية خلال الشهر الماضي بين الحفلات الجماهيرية المباشرة وحفلات “أون لاين”.

أحدث أغاني تامر عاشور "عديت":

كما طرح تامر عاشور أخيرًا أغنية “عديت”، التي اجتازت حاجز 500 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها:

"عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض".