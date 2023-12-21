وزير الرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفني

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب آمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وذلك للوقوف على اخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفني، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 19 فبراير المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية على استعداد تام لاستضافة كل البطولات الدولية والقارية لما لديها من قدرات وبنية تحتية قوية تؤهلها لذلك.

كما أعرب وزير الرياضة عن سعادته باستضافة مصر للبطولة، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة جيدة لاستعداد لاعبي المنتخب لخوض منافسات البطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

من جانبه توجه رئيس الاتحاد المصري للجمباز بالشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده التي يقدمها للاتحادات الرياضية وخاصة الاتحاد المصري للجمباز والتي أسهمت في الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وأكد أن الجمباز المصري سيشارك وبقوة خلال البطولة من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية والمنافسة فيها على ميدالية.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة ما يقارب 450 لاعبًا ولاعبة يمثلون 64 أكدوا المشاركة بالبطولة حتى الآن.

وزير الشباب والرياضة خلال لقائه رئي س الاتحاد المصري للجمباز