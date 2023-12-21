ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2023.. الليلة

تختتم الليلة فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد أسبوع من الأنشطة الثقافية والسينمائية المميزة ووجود علامات فنية كبيرة من حول العالم.

نبذة عن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023

أقيمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر الجاري، وتشهد حضورًا فنيًّا كبيرًا وتواجدًا لصناع السينما من مختلف دول العالم.

تضمن برنامج الدورة السادسة من مهرجان الجونة ما يقرب من 90 فيلمًا متنوعًا في مسابقاته الرسمية والقسم خارج المسابقة، كذلك أيضًا أفلام قسم "نافذة على فلسطين" والذي أطلقه المهرجان في دورته السادسة دعما للسينما الفلسطينية وتضامنا مع القضية والشعب الفلسطيني.

إلى جانب الفعاليات الفنية والمحاضرات والجلسات النقاشية بحضور نجوم الفن وصناع السينما، حيث كان أبرزها ماستر كلاس المخرج مروان حامد، ولقاء النجمة يسرا، ومجموعة متنوعة من الندوات حول صناعة السينما وقضاياها المعاصرة.

سوق الجونة السينمائي

كما شهدت الدورة السادسة حدث فني للمرة الأولى وهوانطلاق سوق الجونة السينمائي داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتعد هذه المرة هي الأولى من نوعها، التي يتم تدشين سوق سينمائي داخل مهرجان مصري، على خطى ما يحدث في المهرجانات العالمية الكبرى.

وأقيم السوق على مدار 4 أيام متتالية وتضمن العديد من البرامج أبرزها "Meet The Expert"، كما تواجدت مكتبة تضم مجموعة من الأفلام القصيرة غير المشاركة في مسابقة المهرجان، مع منح الفرصة لصناع السينما الشباب كي يشاهدوها ويستفيدوا منها.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

