في عيد ميلاده.. هاني شاكر في مواجهة العندليب وقرار فني جريء قريبًا

في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر عام 1952م ولد أمير الغناء العربي هاني شاكر، والذي يعد من يُعد من كبار المطربين في مصر والوطن العربي، فاستطاع أن يصنع لنفسه مكانه كبيرة في عالم الفن بصوته المميز الذي يصل إلى القلب مباشرةً.

"هاني شاكر" موهبة ساطعة منذ الطفولة

عرف أمير الغناء العربي هاني شاكر في صغره بتعلقه بالقرآن الكريم، فكان يشارك في برامج المسابقات، ولفت الأنظار بصوته العذب رغم صغر سنه، كما شارك في طفولته في كورال حفل يقدمه عبدالحليم حافظ في أغنية "بالأحضان"، وشاركه الغناء مرة أخرى على المسرح في أغنية "كدة برضه يا قمر"، مما ظهر عليه حبه للموسيقى واستكمال مسيرة العندليب بإحساسة ونقاء صوته.

هاني شاكر وعبد الحليم حافظ

اللقاء الأول بين عبد الحليم حافظ وهاني شاكر

والتقى هاني شاكر بعبد الحليم حافظ مرتين بعدها، وكانت الأولى عندما أقام أمير الغناء العربي حفل في أحد الفنادق في القاهرة، وحضر العندليب الحفل، إلا أن هاني شاكر طلب مقابلته ليؤكد له عدم صحه ما تداولته الصحف من شائعات وقتها، بأن الملحن الموجي يقدم هاني شاكر لمحاربة عبدالحليم به، مما أثار غضبه، ويعبر له عن مدى حبه واحترامه له، مما تفهم عبدالحليم الموقف وكان سعيد بحضور الحفل.

اللقاء الثاني بين هاني شاكر وعبد الحليم حافظ

وفي المرة الثانية، عندما حضر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ حفل لهاني شاكر، كان مهتم بتفاصيل الحفل، فحرص على إصلاح المشكلات التقنية، كما أنه أشرف على تجهيزات الحفل بنفسه ليتأكد من سلامة كل شيء، كما أنه جلس وغنى معه على المسرح أغنية "كدة برضه يا قمر"، وكان هذا اللقاء الثاني والأخير بينهما، فسافر العندليب بعد هذا الحفل للعلاج في الخارج وتوفي قبل عودته إلى مصر.

أمير الغناء العربي هاني شاكر

هاني شاكر يحضر مفاجأة لجمهوره بعنوان "انسى اللي خان"

وعلى الجانب الآخر، يحضر المطرب هاني شاكر مفاجأة لجمهوره بلون جديد من أغانيه وأولها أغنية بعنوان "انسي اللى خان"، والتى ستكون مختلفة تمامًا من حيث الشكل أو الموسيقي ، وهى من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وأكد في لقاء سابق أن التجديد فى إختيار أعماله هام جدًا ولكن بشرط أن تناسبه، معلقًا: "جرأة لايقة على هاني شاكر".