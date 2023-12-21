«هاوس بيلدنج للتطوير» تعيد إطلاق مبادرة «استثمارك فى أمان» للمرة الثانية لوحدات سكنية بسعر التكلفة

أعلنت شركة هاوس بيلدنج للتطوير العقارى، عن إعادة إطلاق مبادرتها الرائدة «استثمارك فى أمان» للمرة الثانية والتى أطلقتها للمرة الأولى فى عام 2020، وأثبتت نجاحا قويا، لذا فبعد نجاحها البارز قررت الشركة إعادة إطلاقها كجزء من التحولات الرائدة التى تشهدها صناعة العقارات، والتى تعتبر بمثابة حل مبتكر لتحديات السوق.

وأكد المهندس طلعت جورجيوس رئيس الشركة، أن هاوس بيلدنج للتطوير العقارى قامت بدراسة كافة التخوفات التى تواجه العميل عند الشراء فى منطقة بيت الوطن، وكانت أبرز تلك التحديات هى التكاليف المرتفعة والضغط المالى على المشترين، ومخاوف أخرى بشأن التأخير فى التسليم، لافتا إلى أن الشركة قدمت حلولا للقضاء على هذه التخوفات، حيث تقدم المبادرة للعميل كافة الضمانات التى تحافظ على استثمارات العميل.

وأضاف، أن هذه المبادرة سيتم تطبيقها فى منطقة بيت الوطن وذلك بناء على الطلب المتواصل من قبل العملاء على هذه المنطقة، كما تقدم الشركة وحداتها بأسعار تنافسية لا تتكرر فى منطقة التجمع، حيث إنها تقترب من سعر التكلفة فى حالة الكاش بسعر متر يبدأ من 9.900 جنيه، فالشركة تستهدف دعم القدرة الشرائية للعميل وتشجيعه على الشراء وفقا لإمكانياته، خاصة فى ضوء ارتفاع الأسعار الذى يشهده السوق حاليا.

وأشار إلى أنه لأول مرة فى منطقة بيت الوطن، قررت شركة هاوس بيلدنج وضع أكثر من خيار آمن للعميل من خلال ربط الأقساط بالجدول الزمنى للمشروع بحيث يتوافق دفع القسط مع وجود تطور فى الإنشاءات، وهو ما يدعم ثقة العميل وشعوره بالأمان على استثماراته، موضحا أنه لتشجيع العملاء على دفع مقدم كبير قامت الشركة بتقديم خيار للحصول على خصم إضافى على الأقساط، مما يعزز موقف كبار المشترين من العملاء.

وأكد المهندس طلعت جورجيوس، أن مصلحة العملاء من أهم أولويات الشركة، فإن عملاء الشركة هم دائما شركاء النجاح، ولذلك شركة هاوس بيلدنج وضعت ميثاقا للشرف بينها وبين عملائها، حيث إنه فى حالة تعثر العميل نتيجة ظروف غير متوقعة، تلتزم هاوس بيلدنج برد كل الأموال التى دفعها العميل دون خصم أى مصاريف بل وتضيف إليها عائدا إضافيا عن الفترة التى استثمر فيها العميل مع الشركة.