بالصور.. العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

أقيم اليوم العرض الأول لفيلم المعزة The Goat للمخرجة الاريا بوريلي ومن إنتاج شركة اجورا في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور أبطال الفيلم وضيوف المهرجان وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

فيلم المعزة يحصد 5 جوائز جديدة خلال منافسته في 3 مهرجانات عالمية

وقد حصد الفيلم مؤخراً 5 جوائز جديدة خلال منافسته في 3 مهرجانات عالمية، حيث فاز بجائزة أفضل قصة أصلية – Best Original Story وذلك في إطار منافسته بمهرجان السويد السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة من مهرجان 4thDimension للأفلام المستقلة، وجوائز أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم روائي طويل دولي وذلك في الدورة الـ 34 من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي.

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وكانت شركة اجورا ميديا للإنتاج قد أعلنت مؤخرًا التبرع بإيرادات عروض فيلم The Goat في روما لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid، وكان الفيلم قد حظي بردود أفعال إيجابية في عرضه الأول بمسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فاعليات مهرجان روما السينمائي، ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو ، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

شركة أجورا ميديا للإنتاج - AGORA MEDIA PRODUCTION هي شركة إنتاج متخصصة في صناعة المحتوى وإنتاج الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والمسلسلات التليفزيونية. قام بتأسيسها إسلام الدخاخني وأحمد الدخاخني. وتهدف أجورا إلى صناعة أعمال مصرية بنكهة عالمية وذلك من خلال المزج بين الصناع والنجوم المصريين والعالميين في أعمال مختلفة تهدف إلى إعادة صناعة السينما المصرية إلى الخريطة العالمية مره أخرى وتسليط الضوء على أماكن التصوير الغنية والفريدة في جميع أنحاء البلاد.

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

المخرجة الاريا بوريلي هي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنه اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنجلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المتحدة ودعمًا من اليونيسيف.

العرض الأول لفيلم المعزة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي