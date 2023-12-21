خالد الغندور: الأهلي شرف الكرة المصرية وأتوقع فوز أوراوا بالبرونزية

قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق إنه كان سعيدًا بعد تحقيق النادي الأهلي الانتصار أمام اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، النادي الأهلي شرف الكرة المصرية في مباراة اتحاد جدة، خاصة بعد الأحداث التي شهدها الإعلام السعودي.

وتابع:" من حق جماهير الأهلي أن تحزن بعد الهزيمة في مباراة فلومينينسي البرازيلي، وحسين الشحات كان سبب في الخسارة بعد الأنانية التي ظهرت عليه، مؤكدًا أن ركلة مارسيلو غير صحيحة بنسبة مائة في المائة، وكهربا يستحق ركلة جزاء".

وواصل:" الفرص الضائعة هي أحد أهم أسباب هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ".

وأضاف الغندور: النادي الأهلي لن يواجه خصم سهل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مشيرًا إلى أن الفريق الياباني يمتلك لاعبين وأسماء ذو قدرات عالية وهما أبطال آسيا.

وأردف:" الأهلي يعاني من حالة إجهاد واضحة بجانب الإحباط الذي تعرض له اللاعبين بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، كونها الفرصة الأخيرة للتأهل لنهائي المونديال وهو لم يحدث".

واختتم:" أتوقع أن يحقق أوراوا الياباني الانتصار أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويُتوج بالميدالية البرونزية، نظرًا لحالة الإحباط لدي لاعبو الأحمر".