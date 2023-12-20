سامسونج تضيف ميزة تتبع الأدوية إلى تطبيق Health

أضافت سامسونج ميزة جديدة لتتبع الأدوية إلى تطبيقها الصحي ومن المتوقع إطلاقها في الولايات المتحدة عندما يتم تحديث التطبيق في وقت لاحق من هذا الأسبوع. باستخدام الميزة الجديدة، يمكنك إعداد تنبيهات لتذكير نفسك بموعد تناول الأدوية والحصول على تذكيرات بموعد طلب إعادة صرف الأدوية من طبيبك.

عند إدخال دواء جديد في التطبيق، يمكنك تسجيل شكل ولون الحبة ومعلومات حول الجرعة الموصوفة لك والوقت المقرر لتناول الدواء. ستمنحك الأداة، التي تتنافس مع أمثال GoodRx وتطبيق Medication من Apple، نظرة عامة على استخدام الدواء والآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك التحذيرات حول موانع الاستعمال المحتملة. وتقول سامسونج إن المعلومات الموجودة داخل التطبيق مدعومة بمحتوى قائم على الأدلة ومرخص من شركة Elsevier، وهي شركة نشر متخصصة في المحتوى الطبي.

لبدء استخدام أداة تتبع الأدوية الجديدة عند إطلاقها، تحتاج إلى هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل Android 8.0 على الأقل ويجب تحديث إصدار تطبيق Samsung Health إلى الإصدار 6.26 أو إصدار أحدث. قد يختلف توفر الميزة أيضًا حسب الجهاز.