أبرز موضوعات مجلس جامعة المنصورة لديسمبر

عُقِدَ مجلس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة

وقد استهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه خالص التهنئة باسمه وباسم أعضاء المجلس و جميع منسوبي جامعة المنصورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

كما تَوَجَّه رئيس جامعة المنصورة بالعزاء باسم مجلس الجامعة لدولة الكويت الشقيقة والمستشار الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة والطلاب الكويتيين الوافدين بالجامعة في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ثم وجيه رئيس جامعة المنصورة التهنئة للدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق لاختياره رئيساً لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، وللدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق لإختيار سيادته نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدة موضوعات تهم الشأن الجامعي، شملت تحديد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 25/1/2024، وبداية الاجازة من 27/1/2024 حتى 8/2/2024، كما تم التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس حسب التكليفات المقررة لهم والإشراف والمراقبة على الامتحانات،

ووافق المجلس على ترشيحات الجامعة لنيل جوائز الدولة المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023، وترشيحات الجامعة لنيل جوائز الدولة المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2024.

كما تم الموافقة على إنشاء الدبلومة المهنية في تخصص أمراض قلب الأطفال بكلية الطب، واعتماد اللائحة الدراسية لها، وإنشاء الدبلومة المهنية/ الإكلينيكية في العلاج الضوئي والليزر في الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي بكلية الطب، واعتماد اللائحة الدراسية لها.

ووافق المجلس على إتمام بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة والكلية الفنية العسكرية، اتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعة نابولي فيديريكو الثاني بدولة إيطاليا.

كما وافق المجلس على مَنْح عدد من الألقاب العلمية والتعيينات، تضمنت منح 16 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ. ومنح 10 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد. وتعيين 21 بدرجة مدرس.