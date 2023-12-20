عبدالحليم علي: معتمد جمال لا يلبي طموحات جماهير الزمالك

انتقد عبدالحليم علي نجم نادي الزمالك الأسبق، الطريقة التي يلعب بها معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض بعد تعادله السلبي مع ساجرادا الأنجولي سلبيًا، في المواجهة التي أقيمت بأنجولا، بالجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، حيث يتواجد الأبيض في المجموعة الثانية، مع كل من سوار الغيني وساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات عبر قناة "الزمالك" عقب المباراة: "الزمالك دخل اللقاء مع رفع شعار، إذا لم تفز لا تخسر، المهم أن تغادر اللقاء بنتيجة إيجابية".

وتابع: "الزمالك نادي بطولات، هذه ليس طموحاته، نحن نساند وندعم، طموحاتنا هي المنافسة على البطولات، نريد مهاجم بقيمة الزمالك، يجب الحصول على بطولات، أتمنى الظروف تساعد في اختيار اللاعبين وأزمة القيد تنتهي".

واختتم: "لم يكن هناك عمل فني كبير في الملعب، معتمد جمال كان يريد الحصول على نقطة، ولذلك لم يكن هناك الكثير من العمل التكتيكي، نادي الزمالك تاريخ وشعبية كبيرة يجب أن يكون لديك قوام جيد للمنافسة على بطولة، لكي تنافس على بطولات يجب فتح القيد وأن يكون هناك دعم، لا يوجد حل آخر".

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